Gli ultimi sviluppi sull’agguato contro Luca Attanasio (Di domenica 9 gennaio 2022) “Vogliamo raccontare i drammi senza fine del Congo, una terra tormentata da gruppi armati anche di matrice islamista, depauperata dallo sfruttamento delle risorse minerarie, travolta da epidemie e da sfide che riguardano tutti noi. Vogliamo farlo attraverso lo sguardo di chi da anni si occupa di questo Paese: il fotografo Marco Gualazzini e il giornalista InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 9 gennaio 2022) “Vogliamo raccontare i drammi senza fine del Congo, una terra tormentata da gruppi armati anche di matrice islamista, depauperata dallo sfruttamento delle risorse minerarie, travolta da epidemie e da sfide che riguardano tutti noi. Vogliamo farlo attraverso lo sguardo di chi da anni si occupa di questo Paese: il fotografo Marco Gualazzini e il giornalista InsideOver.

Advertising

fattoquotidiano : B. AL COLLE? NO, GRAZIE - 13' PUNTATA Gli ultimi ricatti e meline, ma l’uscita dei poltronisti Ncd gli scarica l’ar… - AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - GiuseppeConteIT : Dopo le operazioni e gli arresti di questi ultimi anni è il momento di irrobustire ancor di più la risposta delle I… - kignolia : Sette del mattino e io qui a guardare gli ultimi post di chanyeol piagnucolando mi manca tantissimo fatelo tornare - paoloferrarelli : RT @Ste_Mazzu: Il bello (si fa per dire) è che negli ultimi 30 anni gli hooligan che furono prima di Berlusconi, poi di Renzi e ora di Drag… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Boom di anticorpi monoclonali: quale regione ne somministra di più Quanto sono usati davvero gli anticorpi monoclonali in Italia Come riportato dal 40esimo rapporto dell' Aifa sull'uso degli anticorpi monoclonali contro il Covid in Italia, negli ultimi 7 giorni le ...

Usa - Russia, al via il vertice di Ginevra su Ucraina e armamenti Negli ultimi anni, la Russia ha condotto una serie di manovre militari sempre più ampie e coercitive lungo i confini con gli alleati della NATO. Mosca afferma che la sua sicurezza è minacciata anche ...

Morto Vitaliano Trevisan. Gli ultimi tulipani (neri) dello scrittore Corriere della Sera I migliori articoli di oggi Ereditare capi e accessori appartenuti ai nostri attori e cantanti preferiti è un sogno (sostenibile) che diventa realtà ...

Com’è andata (davvero) l’esperienza della prima tronista transgender di Uomini e Donne? Le intenzioni di Maria De Filippi ad affidare il trono a una transgender erano buone ma *Spoiler* poteva andare meglio ...

Quanto sono usati davveroanticorpi monoclonali in Italia Come riportato dal 40esimo rapporto dell' Aifa sull'uso degli anticorpi monoclonali contro il Covid in Italia, negli7 giorni le ...Neglianni, la Russia ha condotto una serie di manovre militari sempre più ampie e coercitive lungo i confini conalleati della NATO. Mosca afferma che la sua sicurezza è minacciata anche ...Ereditare capi e accessori appartenuti ai nostri attori e cantanti preferiti è un sogno (sostenibile) che diventa realtà ...Le intenzioni di Maria De Filippi ad affidare il trono a una transgender erano buone ma *Spoiler* poteva andare meglio ...