Fognini-Kyrgios in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Sydney 2022 (Di domenica 9 gennaio 2022) Fabio Fognini affronterà Nick Kyrgios al primo turno dell’Atp 250 di Sydney 2022, uno scontro particolarmente atteso per le caratteristiche dei due protagonisti. Il creativo azzurro e l’istrionico australiano si contenderanno l’accesso al secondo turno, probabilmente alternando giocate sensazionali ed estemporanee a schemi consolidati dei rispettivi schemi tecnici. Fognini punterà probabilmente sulla straordinarietà del proprio dritto, mentre Kyrgios farà leva sul servizio devastante che lo caratterizza; show garantito tra i due tennisti. Fognini favorito, sebbene, considerando il talento di Kyrgios, da attenzionare le sue condizioni per poter valutare obiettivamente un pronostico oggettivo. TABELLONE MONTEPREMI Il match andrà in scena lunedì 10 ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Fabioaffronterà Nickal primo turno dell’Atp 250 di, uno scontro particolarmente atteso per le caratteristiche dei due protagonisti. Il creativo azzurro e l’istrionico australiano si contenderanno l’accesso al secondo turno, probabilmente alternando giocate sensazionali ed estemporanee a schemi consolidati dei rispettivi schemi tecnici.punterà probabilmente sulla straordinarietà del proprio dritto, mentrefarà leva sul servizio devastante che lo caratterizza; show garantito tra i due tennisti.favorito, sebbene, considerando il talento di, da attenzionare le sue condizioni per poter valutare obiettivamente un pronostico oggettivo. TABELLONE MONTEPREMI Il match andrà in scena lunedì 10 ...

federtennis : ???? A Sydney Sonego e Fognini teste di serie, 1 turno contro Gaston e la Wild card Kyrgios. @stetone91 ad un passo… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: ATP 250 di Sydney, sorteggio primi turni degli italiani: Fognini ???? vs Kyrgios ???? Sonego ???? vs Gaston ???? #tennis - infoitsport : ATP Sydney 2022: il tabellone. Fognini-Kyrgios, primo turno di fuoco! Sonego sorteggiato con Gaston - MAlphasapphire : @FiorinoLuca E intanto il giudice di sedia di Fognini-Kyrgios si prepara psicologicamente a suon di shottini di tequila e Xanax - Fprime86 : RT @lorenzofares: 1T degli italiani al torneo #ATP 250 di Sydney ???? #Sonego ???? (5) vs Gaston ???? #Fognini ???? (7) vs Kyrgios ???? Direi di da… -