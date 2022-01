Covid, Remuzzi: “Dovremo prendere precauzioni almeno per un paio d’anni” (Di domenica 9 gennaio 2022) ”Mi aspettavo” che il coronavirus “sarebbe diventato progressivamente meno aggressivo” perché ”questa è la naturale evoluzione di tutti i virus che tendono nel giro di pochi anni a diventare meno letali” però che la variante Omicron ”fosse così capace di diffondersi tanto rapidamente, che non è detto sia necessariamente una cosa così negativa, non me lo aspettavo assolutamente”. Lo afferma Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, intervenendo a ‘Mezz’ora in più’ su Rai tre. ”Se vogliamo parlare di tempi dobbiamo tenere conto che Dovremo ancora prendere delle precauzioni almeno per un paio d’anni” dice Remuzzi. ”Ci sono tanti fattori che possono fare pendere la bilancia dalla parte di chi dice siamo attenti ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) ”Mi aspettavo” che il coronavirus “sarebbe diventato progressivamente meno aggressivo” perché ”questa è la naturale evoluzione di tutti i virus che tendono nel giro di pochi anni a diventare meno letali” però che la variante Omicron ”fosse così capace di diffondersi tanto rapidamente, che non è detto sia necessariamente una cosa così negativa, non me lo aspettavo assolutamente”. Lo afferma Giuseppe, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, intervenendo a ‘Mezz’ora in più’ su Rai tre. ”Se vogliamo parlare di tempi dobbiamo tenere conto cheancoradelleper un” dice. ”Ci sono tanti fattori che possono fare pendere la bilancia dalla parte di chi dice siamo attenti ma ...

