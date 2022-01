coseserie | “Dopesick” | da un dolore a una spalla all’overdose

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 9 gennaio 2022) Su Star, canale Disney+, la serie tv con Michael Keaton e Rosario Dawson che racconta la vicenda dell’OxyCondin: un antidolorifico oppioide venduto in America dalla Purdue Pharma che provoca dipendenza e ha ucciso circa 500 mila persone in vent’anni. Ponendo in risalto la questione del rapporto (americano, ma anche europeo) coi farmaci. Nel 2020 in Italia un consumo medio di 1,2 dosi di medicine al giorno