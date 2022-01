Australia, insulti omofobi a Josh Cavallo: “Deluso ma l’odio non vincerà” (Di domenica 9 gennaio 2022) “Non ci sono parole per dirvi quanto sia Deluso. Affrontiamo ancora questi problemi nel 2022, non è accettabile. Ma l’odio non vincerà mai e non mi scuserò mai per vivere la mia verità. E a tutti coloro che hanno ricevuto insulti omofobi, tenete la testa alta e continuate a inseguire i vostri sogni“. Così Josh Cavallo si sfoga tramite un post su Instagram dopo aver ricevuto insulti omofobi nel corso della partita sul campo del Melbourne Victory. Il giocatore dell?Adelaide United aveva rivelato pubblicamente di essere omosessuale lo scorso ottobre, primo calciatore professionista in attività a fare outing. “Il calcio è uno sport per tutti, a prescindere da chi siete, dal colore della vostra pelle o da dove venite” ha aggiunto in ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) “Non ci sono parole per dirvi quanto sia. Affrontiamo ancora questi problemi nel 2022, non è accettabile. Manonmai e non mi scuserò mai per vivere la mia verità. E a tutti coloro che hanno ricevuto, tenete la testa alta e continuate a inseguire i vostri sogni“. Cosìsi sfoga tramite un post su Instagram dopo aver ricevutonel corso della partita sul campo del Melbourne Victory. Il giocatore dell?Adelaide United aveva rivelato pubblicamente di essere omosessuale lo scorso ottobre, primo calciatore professionista in attività a fare outing. “Il calcio è uno sport per tutti, a prescindere da chi siete, dal colore della vostra pelle o da dove venite” ha aggiunto in ...

