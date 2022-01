Alimentare | il 2022 sarà l’anno della Food Technology

Leggi su ildenaro

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ilin cui le tecnologie giocheranno un ruolo fondamentale nel settore. E’ quanto rivela un’analisi di Inside Marketing: solo nel terzo trimestre del 2021, su scala globale, sono stati spesi oltre 10 miliardi di dollari in tecnologie alimentari, fino a raggiungere un investimento annuo superiore dell’85% a quello delprecedente. La pandemia cambia menu e modo di riempire il carrellospesa: col proseguire dell’emergenza Covid nei prossimi mesi si potrebbe assistere per esempio al proliferare di ghost restaurant, ossia ristoranti che preparano solo piatti per l’asporto e per le consegna. Ilanchefake meat, la carne senza carne. Per gli operatori, come ...