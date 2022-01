Alessandra Celentano si arrabbia con gli alunni di Amici 21 | cos’è successo?

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 9 gennaio 2022)si èta con gli studenti di21 oggi. Infatti i ragazzi, ritornati dalle vacanze natalizie, non avevano svolto i compiti assegnati dagli insegnanti, a parte Rea e Nicol. Le due allieve riescono a salvarsi dalla sfida proprio grazie alla loro serietà come studentesse.sbotta: “Non meritate di stare qua”oggi in trasmissione si è mostrata molto seccata per il comportamento degli allievi di21. Per lei è inammissibile che si prenda così poco seriamente il proprio dovere, del resto i ragazzi si stanno giocando il loro futuro nella scuola di Maria De Filippi. Ecco le sue parole: “Chi non studia e chi non rispetta il lavoro altrui, dopo ripetute ...