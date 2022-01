Wilhelm Halbfass | una idea regolativa che genera effetti sia visibili sia al futuro remoto

Leggi su ilmanifesto

La 'scoperta' dei tesori della letteratura filosofica in sanscrito avvenuta in Europa all'inizio del XIX secolo ha aperto opposti schieramenti: Schopenhauer e i fratelli Schlegel furono tra coloro che si convinsero del fatto che essa avrebbe condotto a un "nuovo Rinascimento" della cultura filosofica europea, non diversamente da quanto era accaduto al principio dell'età moderna con la 'riscoperta' della cultura greca. Non tutte le potenzialità innovative intraviste arrivarono tuttavia a una reale attuazione: di certo, la linguistica scientifica europea nacque …