“Venghi” il cane di Alba Parietti e una storia di uccellini protagonisti in tv

Leggi su lopinionista

(Di sabato 8 gennaio 2022) Nella puntata del 9 gennaio di “Dalla parte degli animali”, in onda su Rete4 alle 10.50 si fare anche un bilancio di un anno di battaglie animaliste L’inizio del nuovo anno è un buon momento per guardare all’anno appena trascorso e fare un bilancio, anche delle battaglie animaliste della Lega italiana per la Difesa degli animali e dell’Ambiente. Poi conosceremo “”, il divertentissimodi. Nel Cras Stella del Nord assisteremo alla liberazione di tantivittime dei cacciatori. Ecco alcune delle tante storie al sapore di incanto in onda nella prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda su Rete4 alle 10 e 50, in replica la domenica alle 15.20 su La5 e il lunedì alle 15,30 sempre su Rete4: ...