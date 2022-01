Thiago Motta in bilico nello Spezia: ecco il nome in pole per la panchina (Di sabato 8 gennaio 2022) Una brutta sconfitta dello Spezia in casa contro l’Hellas Verona. I veronesi, arrivati in Liguria in piena emergenza, sono riusciti a vincere nettamente sulla compagine bianconera che, adesso, potrebbe cambiare allenatore. Thiago Motta è riuscito a mangiare il famigerato panettone ma, dopo la prima fallimentare gara del 2022, torna ad essere in bilico. La dirigenza spezzina, infatti, potrebbe decidere di sollevarlo dall’incarico anche con un risultato positivo nel derby contro il Genoa di domani. ecco il nome del sostituto. Thiago Motta al passo d’addio? ecco Rolando Maran Una sconfitta senza troppi appelli capace di far infuriare la proprietà dello Spezia Calcio. La contestuale vittoria di Marassi del Cagliari ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Una brutta sconfitta delloin casa contro l’Hellas Verona. I veronesi, arrivati in Liguria in piena emergenza, sono riusciti a vincere nettamente sulla compagine bianconera che, adesso, potrebbe cambiare allenatore.è riuscito a mangiare il famigerato panettone ma, dopo la prima fallimentare gara del 2022, torna ad essere in. La dirigenza spezzina, infatti, potrebbe decidere di sollevarlo dall’incarico anche con un risultato positivo nel derby contro il Genoa di domani.ildel sostituto.al passo d’addio?Rolando Maran Una sconfitta senza troppi appelli capace di far infuriare la proprietà delloCalcio. La contestuale vittoria di Marassi del Cagliari ...

