Sileri: “Con Omicron pandemia è al canto del cigno. Scuola? Contagi aumenteranno ma protocolli consentiranno ripresa in sicurezza” (Di sabato 8 gennaio 2022) “Riapertura delle scuole? È stata fatta un’attenta valutazione, con un lungo confronto con la cabina di regia, il ministro della Salute e il Cts. È stata prodotta una serie di linee guida che consentirà la ripresa della Scuola in sicurezza. Questa variante Omicron, che porterà a un aumento di casi ma è meno cattiva, rappresenta il canto del cigno della pandemia. Credo che siamo alle battute finali. Non è una mia opinione, ma le osservazioni portano a questo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che aggiunge: “La pandemia si trasformerà presto in endemia. Sappiamo che a Scuola i Contagi possono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) “Riapertura delle scuole? È stata fatta un’attenta valutazione, con un lungo confronto con la cabina di regia, il ministro della Salute e il Cts. È stata prodotta una serie di linee guida che consentirà ladellain. Questa variante, che porterà a un aumento di casi ma è meno cattiva, rappresenta ildeldella. Credo che siamo alle battute finali. Non è una mia opinione, ma le osservazioni portano a questo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, che aggiunge: “Lasi trasformerà presto in endemia. Sappiamo che apossono ...

Advertising

nicoferlav : RT @ImolaOggi: Covid, Sileri: spesso persone con sintomi leggeri vanno in ospedale (Davvero? E chi ha creato questa psicosi?) ?? https://t.… - pier_lamberti : RT @ImolaOggi: Covid, Sileri: spesso persone con sintomi leggeri vanno in ospedale (Davvero? E chi ha creato questa psicosi?) ?? https://t.… - MissDarcy60 : RT @ImolaOggi: Covid, Sileri: spesso persone con sintomi leggeri vanno in ospedale (Davvero? E chi ha creato questa psicosi?) ?? https://t.… - V_R_S_Giac_ : RT @ImolaOggi: Covid, Sileri: spesso persone con sintomi leggeri vanno in ospedale (Davvero? E chi ha creato questa psicosi?) ?? https://t.… - VanessaDyor : @manu01111 @antoniodes85 @jancanappo @Libera_Q @EntropicBazaar @annak65649009 @Debora92992943 @mr_pac @CoffinBurier… -