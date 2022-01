Positivo al Covid passeggiava tranquillamente in strada: fermato 49enne (Di sabato 8 gennaio 2022) Carabinieri in azione in tutta Napoli e provincia, controlli a tappeto per il rispetto delle norme anti-contagio. Ieri i militari hanno controllato 723 green-pass di altrettanti pendolari ed ispezionato 46 attività commerciali. 5 le sanzioni. Pozzuoli, Positivo al Covid beccato a passeggio A Pozzuoli, i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno denunciato a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 8 gennaio 2022) Carabinieri in azione in tutta Napoli e provincia, controlli a tappeto per il rispetto delle norme anti-contagio. Ieri i militari hanno controllato 723 green-pass di altrettanti pendolari ed ispezionato 46 attività commerciali. 5 le sanzioni. Pozzuoli,albeccato a passeggio A Pozzuoli, i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno denunciato a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

