Miozzo choc | “Basta democrazia Arrestiamo i no vax”

(Di sabato 8 gennaio 2022) Agostino, poco rimpianto capo del Cts ai tempi dell’era Conte, in Corea del Nord ci ha vissuto davvero. Paesi “dove ci sono dittature vere”, ricorda. E da cui deve aver imparato i fondamenti del regime. Già, perché oggi, nella sua intervista rilasciata al Corriere, è arrivato a proporre per l’Italia un modello Kim Jong-un. In sintesi:in nome dell’emergenza pandemica, arresto per i dissidenti no vax e multe da capogiro a chi non si piega alla puntura obbligatoria. Il brutto è che non stiamo esagerando noi. Ha detto proprio così. Sentite qui. Il giornalista chiede: la convince la multa da 100 euro per gli over 50 che violano l’obbligo vaccinale? Risposta: “Lo chiede a me? Io metterei l’obbligo assoluto totale. Nell’emergenza in cui siamo non ci è permesso essere democratici. Tutti abbiamo parlato di guerra. E in ...