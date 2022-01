“I nostri bambini sono qui”: è diventata mamma di due gemelli, splendido annuncio (Di domenica 9 gennaio 2022) per una delle star più amate ed apprezzate del momento. “Siamo entusiasti di condividere con voi che i nostri bambini sono qui. sono nati questa mattina presto a casa e sono sani e felici.” Con queste parole, attraverso le sue stories di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 9 gennaio 2022) per una delle star più amate ed apprezzate del momento. “Siamo entusiasti di condividere con voi che iqui.nati questa mattina presto a casa esani e felici.” Con queste parole, attraverso le sue stories di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il governo impugnerà l'ordinanza del governatore campano sul rinvio dell'ap… - ladyonorato : Quando #Draghi e Speranza ci raccontano che “sono sicuri” per i bambini, MENTONO. Questo è pubblicato dall’FDA, USA… - Palazzo_Chigi : Quasi il 90% degli italiani ha fatto il vaccino per il bene di tutti. Perché la scienza può combattere questo virus… - ValdeseChiesa : RT @Protestantesimo: #Bambini, una promessa di #futuro. Vi ricordiamo domani mattina #9gennaio un nuovo appuntamento con #Protestantesimo e… - AleGnocchi : RT @Antonio_Caramia: La vera #dittatura è costringere i nostri figli a tornare in classe senza che si sia fatto ASSOLUTAMENTE NULLA per rid… -