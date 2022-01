Empoli, Corsi: «Fermarsi sarebbe una rovina» (Di sabato 8 gennaio 2022) Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato a La Stampa sulla situazione Covid in Serie A e nel calcio Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a La Stampa. Le sue parole sulla situazione Covid in Italia: DECISIONE LEGA – «Si continua finché è possibile, poi vedremo. Naturalmente c’è la speranza che con i vaccini i contagi possano calare.» Fermarsi – «sarebbe una rovina per il calcio. Quest’anno si ipotizzava un rientro economico che avverrà, ma sarà comunque limitato. Serve trovare soluzioni senza arrivare alla chiusura.» PROTOCOLLO – «Queste sono le linee tracciate: ora si mette in discussione il fatto dei tredici giocatori e che potrebbe essere esagerato schierare 4 o 5 U20.» RISCHI – «Può essere penalizzante per qualcuno. Vedo che le squadre ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Il presidente dell’, Fabrizio, ha parlato a La Stampa sulla situazione Covid in Serie A e nel calcio Fabrizio, presidente dell’, ha parlato a La Stampa. Le sue parole sulla situazione Covid in Italia: DECISIONE LEGA – «Si continua finché è possibile, poi vedremo. Naturalmente c’è la speranza che con i vaccini i contagi possano calare.»– «unaper il calcio. Quest’anno si ipotizzava un rientro economico che avverrà, ma sarà comunque limitato. Serve trovare soluzioni senza arrivare alla chiusura.» PROTOCOLLO – «Queste sono le linee tracciate: ora si mette in discussione il fatto dei tredici giocatori e che potrebbe essere esagerato schierare 4 o 5 U20.» RISCHI – «Può essere penalizzante per qualcuno. Vedo che le squadre ...

