Covid, i dati: oltre 197mila nuovi casi in 24 ore con 1,2 milioni di tamponi. Altri 184 morti e 58 pazienti in più in terapia intensiva (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 197.552 i nuovi casi di Covid individuati l’8 gennaio, quando in Italia sono stati effettuati 1,2 milioni di tamponi. L’incidenza scende al 16,2% dal 22% di venerdì, quando però il numero di tamponi processati si era fermato a 492mila. Si sono contati Altri 184 decessi (contro i 111 di sabato scorso) e 154 ingressi in terapia intensiva (contro 135 dello stesso giorno di una settimana fa). Attualmente i pazienti in intensiva sono 1.557, 58 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. In tutto i ricoveri aumentano di 339 unità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 197.552 idiindividuati l’8 gennaio, quando in Italia sono stati effettuati 1,2di. L’incidenza scende al 16,2% dal 22% di venerdì, quando però il numero diprocessati si era fermato a 492mila. Si sono contati184 decessi (contro i 111 di sabato scorso) e 154 ingressi in(contro 135 dello stesso giorno di una settimana fa). Attualmente iinsono 1.557, 58 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. In tutto i ricoveri aumentano di 339 unità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

