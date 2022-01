Covid | Brusaferro | “C’è un drastico peggioramento dell’epidemia Molte Regioni a rischio alto o moderato”

(Di sabato 8 gennaio 2022) “C’è undi, con l’incidenza settimanale che ha raggiunto i 1700 casi per 100mila abitanti, un Rt che indica una crescita significativa nel numero di nuovi casi e ospedalizzazioni, e conplici segnali di allerta anche nella capacità delledi far fronte al numero di nuovi casi e al loro monitoraggio. Per questo ci sono”. Sono le parole del presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, nella consueta analisi settimanale dell’andamento. Una “più elevata copertura vaccinale in tutte le fasce è necessaria, come rallentare e invertire il trend con uso delle mascherine e ...

... con l'incidenza di casi di19 che raggiunge ormai i 1.700 per 100mila abitanti', spiegano Silvio, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), e Giovanni Rezza, il direttore ......1 per cento, i posti letto con pazienti, secondo il report, sono 1.392 (ma il dato è ... Silvio(presidente dell'Istituto superiore di sanità): è probabile 'che in 4 settimane si ...La corsa del virus pandemico in Italia non si raffredda e fa registrare, questa settimana, un «drastico peggioramento» con un nuovo ...