Advertising

TorinoFC_1906 : ?? | UFFICIALE @TomasRincon5 alla @sampdoria Tutto il Torino FC saluta con affetto Tomas: grazie General, sarà se… - SkySport : Olanda: giocatore si fidanza con il 4° ufficiale di gara. Colpo di fulmine dopo un rosso #SkySport - cn1926it : UFFICIALE - #Insigne al #Toronto: arriva il comunicato! - sportface2016 : #Napoli, ufficiale la cessione di #Insigne: dal 1° luglio sarà un nuovo giocatore del #TorontoFC - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Ufficiale, Insigne al Toronto Fc dall'1 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Ufficiale

(.) - Nel, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare. Adattamento del napoletano parlato tir a gir " e marchio di fabbrica proprio di ...L'attaccante ha firmato con i canadesi un quadriennale TORONTO (CANADA) - Adesso è: Lorenzo Insigne andrà a scadenza col Napoli e dall'1 luglio sarà un giocatore del Toronto FC in Mls. Accordo quadriennale per il 30enne attaccante, che sbarcherà in Canada a parametro zero. ...Adesso è ufficiale: Lorenzo Insigne andrà a scadenza col Napoli e dall'1 luglio sarà un giocatore del Toronto FC in Mls. Accordo quadriennale per il 30enne attaccante, che sbarcherà in Canada a parame ...Lorenzo Insigne è ufficialmente un nuovo giocatore del Toronto. Il capitano del Napoli lascia il club azzurro dopo 15 anni di militanza. L’annuncio è arrivato attraverso i canali del club canadese. Co ...