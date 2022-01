Buzzati: «La vita è un deserto affollato» (Di sabato 8 gennaio 2022) Nel 1972 se ne andava uno dei più originali e affascinanti scrittori italiani. Oltre le mode e le ideologie, nel suo romanzo più famoso un soldato aspetta per un’intera esistenza l’arrivo «dei Tartari». Un racconto simbolico della condizione umana con una lucidità e un’introspezione sulle nostre inquietudini di fronte al mondo, attuali come non mai. Ha vissuto cercando di adattare una realtà ingombrante e ottusa alla sua fantasia disciplinata. Battaglia persa fin dall’inizio. Ma anche lui, nel suo pessimismo, già lo sapeva che non c’era possibilità di sconfiggere la banalità del quotidiano. Per questo Dino Buzzati si rifugiò nel romanzo che scrisse con la maestria dell’illusionista. E padroneggiando il dizionario con un’abilità rara, fu in grado di trovare in quel verbo e in quell’aggettivo gli strumenti capaci di lucidare le frasi di brillantezza. Nacque in ... Leggi su panorama (Di sabato 8 gennaio 2022) Nel 1972 se ne andava uno dei più originali e affascinanti scrittori italiani. Oltre le mode e le ideologie, nel suo romanzo più famoso un soldato aspetta per un’intera esistenza l’arrivo «dei Tartari». Un racconto simbolico della condizione umana con una lucidità e un’introspezione sulle nostre inquietudini di fronte al mondo, attuali come non mai. Ha vissuto cercando di adattare una realtà ingombrante e ottusa alla sua fantasia disciplinata. Battaglia persa fin dall’inizio. Ma anche lui, nel suo pessimismo, già lo sapeva che non c’era possibilità di sconfiggere la banalità del quotidiano. Per questo Dinosi rifugiò nel romanzo che scrisse con la maestria dell’illusionista. E padroneggiando il dizionario con un’abilità rara, fu in grado di trovare in quel verbo e in quell’aggettivo gli strumenti capaci di lucidare le frasi di brillantezza. Nacque in ...

Ultime Notizie dalla rete : Buzzati vita Natale tra cultura e animazione: ecco le proposte dei palinsesti tv per fine anno Tra i film di animazione, ad esempio, su Rai3 va in onda nella seconda serata della vigilia 'La famosa invasione degli orsi in Sicilia', tratto dal romanzo di Dino Buzzati, mentre il giorno di Natale ...

I NOSTRI AUGURI - Con una buona lettura Sua eccellenza fa già la vita di un santo, non pretenderai mica che adesso rinunci anche a Dio! E ...cacciato? Si può sapere che cosa sei andato a cercar fuori in questa notte da lupi?' Dino Buzzati ...

Natale tra cultura e animazione: ecco le proposte dei palinsesti tv per fine anno Tra i film di animazione, ad esempio, su Rai3 va in onda nella seconda serata della vigilia 'La famosa invasione degli orsi in Sicilia', tratto dal romanzo di Dino Buzzati, mentre il giorno di Natale ...

