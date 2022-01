Body shaming: Margot Robbie e Dua Lipa (Di sabato 8 gennaio 2022) Margot Robbie e Dua Lipa sono state vittime di Body shaming dopo essersi mostrate senza filtri e trucco sui social.“Come si è rovinata”, “Che flaccidume!”. Questi sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter in seguito alle foto in costume senza trucco postate dalle due celebrità. Il Body shaming contro il corpo femminile di recente è sempre più frequente e prende di mira soprattutto i personaggi famosi. Ma non sono mancati anche commenti in difesa delle due donne. In tanti infatti hanno fortemente condannato il Body shaming contro Margot Robbie e Dua Lipa e i commenti sessisti rivolti alle due star. Ma qual è la ragione che tanto scandalizza gli utenti sui social? Forse il fatto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 gennaio 2022)e Duasono state vittime didopo essersi mostrate senza filtri e trucco sui social.“Come si è rovinata”, “Che flaccidume!”. Questi sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter in seguito alle foto in costume senza trucco postate dalle due celebrità. Ilcontro il corpo femminile di recente è sempre più frequente e prende di mira soprattutto i personaggi famosi. Ma non sono mancati anche commenti in difesa delle due donne. In tanti infatti hanno fortemente condannato ilcontroe Duae i commenti sessisti rivolti alle due star. Ma qual è la ragione che tanto scandalizza gli utenti sui social? Forse il fatto ...

