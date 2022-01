Berlino stringe sul pass | militari in ospedale a Londra

(Di sabato 8 gennaio 2022) Iper sostituire i sanitari in quarantena negli ospedali britannici, la Germania che rafforza la stretta introducendo un Super greensolo per chi ha gia' il booster, l'Asia blindata per ...

I militari per sostituire i sanitari in quarantena negli ospedali britannici, la Germania che rafforza la stretta introducendo un Super green pass solo per chi ha gia' il booster, l'Asia blindata per ...