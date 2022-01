Scuole chiuse a Castellammare di Stabia | il sindaco | Almeno le prossime due settimane

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Adi(Napoli) leresterannoledue”. Lo annuncia ilGaetano Cimmino, vicepresidente di Anci Campania, impegnato con l’Assessorato alla Scuola in un monitoraggio della situazione con gli istituti scolastici presenti sul territorio. “La continuità didattica è l’obiettivo di tutti – spiega Cimmino – ma è altrettanto palese che, con i dati emersi in questi giorni e viste le misure in vigore, riaprire lelunedì 10 significherebbe richiuderle il pomeriggio stesso. Da esperienza maturata sui territori in questi due mesi e anche dall’opinione degli esperti, alleservonoduedi didattica a ...

EmMicucci : #Covid #Scuola A Castellammare di Stabia (Napoli) scuole chiuse per due settimane. Il sindaco: “Riaprire lunedì 10… - antoniarom : Carissima sottosegretaria anche le piscine scoperte sono chiuse, quindi anche le piscine scoperte sono luoghi sicur… - VesuvioLive : I sindaci anticipano De Luca: 17 comuni del Napoletano chiudono le scuole - NapoliToday : #Cronaca Covid, diversi sindaci pronti al ritorno in DAD: 'L'ordinanza potrebbe arrivare già oggi'… - MargaretCal1 : @HoaraBorselli @GirolamoMaggio Io morirò di fame,se tutto continuerà così, e il Governo continuerà a fare ammalare… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse

il Resto del Carlino

Paduli . Una settimana in più di chiusure per lea Paduli. Rompe gli indugi il sindaco Mimmo Vessichelli, che ha emanato un'ordinanza in considerazione dell'aumento di casi covid sul territorio comunale, dove il numero dei contagi è salito a ...Prevenzione covid, stop alla didattica in presenza da lunedì 10 a sabato 22 per ledell'infanzia, di istruzione primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado." È quanto contenuto nell'ordinanza contingibile ed urgente firmata oggi, venerdì 7, dal Sindaco Filomena ...A Castellammare di Stabia le scuole resteranno chiuse «almeno le prossime due settimane». Lo annuncia il sindaco Gaetano Cimmino, vicepresidente di Anci Campania, impegnato con l'Assessorato alla ...È in continuo rialzo l’incidenza dei contagi da Covid-19 nella zona jonica messinese. È quanto emerge dall’ultimo bollettino redatto ieri dal Dipartimento regionale delle Attività sanitarie ed Osserva ...