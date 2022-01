Scienza, pellicole bio per frutta e verdura: così si riducono sprechi e rifiuti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gli imballaggi in plastica nei negozi di alimentari proteggono frutta e verdura dal deterioramento, ma creano anche notevoli quantità di rifiuti. La catena svizzera dei supermercati Lidl insieme ai ricercatori dell’Empa hanno sviluppato una copertura protettiva per frutta e verdura basata su materie prime rinnovabili che migliora la conservazione. I ricercatori hanno messo a punto uno speciale rivestimento protettivo in cellulosa che può essere applicato a frutta e verdura. Il risultato del lavoro iniziato nel 2019 è che la frutta e la verdura coperte con la cellulosa rimangono fresche molto più a lungo. Uno degli ultimi studi in ordine di tempo, arriva dalla collaborazione tra il gruppo Lidl, l’Università di Catania e il Politecnico ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gli imballaggi in plastica nei negozi di alimentari proteggonodal deterioramento, ma creano anche notevoli quantità di. La catena svizzera dei supermercati Lidl insieme ai ricercatori dell’Empa hanno sviluppato una copertura protettiva perbasata su materie prime rinnovabili che migliora la conservazione. I ricercatori hanno messo a punto uno speciale rivestimento protettivo in cellulosa che può essere applicato a. Il risultato del lavoro iniziato nel 2019 è che lae lacoperte con la cellulosa rimangono fresche molto più a lungo. Uno degli ultimi studi in ordine di tempo, arriva dalla collaborazione tra il gruppo Lidl, l’Università di Catania e il Politecnico ...

