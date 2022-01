Saronno | muore in montagna a soli 21 anni; Covid | impennata di positivi da Bollate a Limbiate | da Paderno a Garbagnate

(Di venerdì 7 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il primo numero dell’anno del Notiziario si apre purtroppo con la tragica notizia della morte indi Alessandro Bisi, 21enne di, precipitato in Valsassina, mentre scendeva a valle dopo una notte al bivacco. CI sono poi i dati drammatici dei contagi da19 che ormai dilagano in tutti i nostri comuni, con tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

VincenzaSMF : RT @barbagianni333: @valy_s @jabbaTM @rainiero43 @SoniaLaVera @LaMentegatta @Sylvie26804002 @HaStatoTrump @Piero42395724 @fremo03893514 @la… - Nicolet39750675 : RT @barbagianni333: @valy_s @jabbaTM @rainiero43 @SoniaLaVera @LaMentegatta @Sylvie26804002 @HaStatoTrump @Piero42395724 @fremo03893514 @la… - Isabell66806314 : RT @barbagianni333: @valy_s @jabbaTM @rainiero43 @SoniaLaVera @LaMentegatta @Sylvie26804002 @HaStatoTrump @Piero42395724 @fremo03893514 @la… - iolanda_pitti : RT @barbagianni333: @valy_s @jabbaTM @rainiero43 @SoniaLaVera @LaMentegatta @Sylvie26804002 @HaStatoTrump @Piero42395724 @fremo03893514 @la… - kategullo75 : RT @barbagianni333: @valy_s @jabbaTM @rainiero43 @SoniaLaVera @LaMentegatta @Sylvie26804002 @HaStatoTrump @Piero42395724 @fremo03893514 @la… -

Ultime Notizie dalla rete : Saronno muore

Il Notiziario

Il corpo senza vita di Alessandro Bisi, residente a, è stato individuato alla base del canale Ovest. In base a una prima ricostruzione, il ragazzo, che aveva raggiunto la montagna nella ...Gli aggressori sono stati identificati adopo una segnalazione per schiamazzi durante un ... Leggi anche l'articolo > Jesi, malore improvviso in casa: Monica Cerionia 55 anniIl giovane, uscito di casa per la gita il giorno precedente, aveva detto ai genitori che avrebbe trascorso la notte fuori casa e che sarebbe tornato la tarda mattinata successiva ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...