Psr | biennio di espansione | pubblicato il calendario dei bandi 

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Come annunciato nei giorni scorsi dall’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo, la Regione Campania hasul portale Agricoltura ildei bandi che saranno emanati nell’ambito del periodo transitorio del Psr, a partire dal mese di febbraio 2022. “Questo– ha detto l’assessore Caputo in un postsu Facebook – rappresenta il vero e proprio banco di prova di una nuova impostazione sia con riguardo al nuovo assetto della macrostruttura, con l’avvio di nuove competenze tematiche demandate agli uffici territoriali, sia per quanto concerne una razionale e programmata gestione temporale dei singoli bandi”. “Il periodo transitorio – ha aggiunto Caputo – sarà infatti caratterizzato da un precisodi aperture e chiusure dei bandi al fine di evitare le discrasie ...

CMezzanego : RT @RegLiguria: ?? Approvato dalla Giunta regionale il Programma di Sviluppo Rurale nel biennio 2021-2022: 104,5 milioni di euro, di cui 52,… - NatereF : RT @RegLiguria: ?? Approvato dalla Giunta regionale il Programma di Sviluppo Rurale nel biennio 2021-2022: 104,5 milioni di euro, di cui 52,… - RegLiguria : ?? Approvato dalla Giunta regionale il Programma di Sviluppo Rurale nel biennio 2021-2022: 104,5 milioni di euro, di… -

Ultime Notizie dalla rete : Psr biennio

Il Denaro

La media annuale dei fondi disponibili per il2021 - 2022 (circa 52 milioni di euro per anno) è significativamente superiore alla media annuale del periodo 2014 - 2020 (circa 44 milioni di ...La media annuale dei fondi disponibili per il2021 - 2022 (circa 52 milioni di euro per anno) è significativamente superiore alla media annuale del periodo 2014 - 2020 (circa 44 milioni di ...La giunta regionale ha approvato la variazione del Psr, programma regionale di sviluppo rurale, che consentirà fino al 2023, di supportare investimenti agricoli e del mondo rurale. Ne parliamo col pre ...Genova. Ricambio generazionale, trasferimento di conoscenze e informazione, sostenibilità ambientale, innovazione, miglioramento delle foreste e sviluppo dell’entroterra: sono queste le principali pri ...