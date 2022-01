Pass sbloccato con test negativo ma serve sempre il certificato

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Si tratta di uno snellimento della procedura molto atteso dopo il caos delle ultime settimane, tra code di fronte ai drive in per i tamponi e medici e Asl in affanno

Se negativo, il greensaràin automatico (si ricorda che solo il paziente asintomatico con terza dose non va in quarantena ma deve osservare l'obbligo di mascherina Ffp2 per dieci ......circa 120mila certificati verdi che sono stati riattivati automaticamente appena sono stati caricati i tamponi negativi dei guariti di Covid nella piattaforma telematica che gestisce i Green...Il CERTIFICATO non sarà più necessario per una categoria di personeCi sono ancora novità in merito al Green Pass. Ci sarà un vero e proprio stop al certificato, ma solo per una categoria di persone: p ...L’ultimo decreto di gennaio ha introdotto l’obbligo di Super Green Pass per tutti i lavoratori over 50 e ha esteso le attività ...