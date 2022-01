Napoli | rissa fuori ad un locale finisce nel sangue | 40enne accoltellato Identificato l’aggressore

Advertising

cronachecampane : A Napoli rissa in un locale: ferito uno straniero #cronacanapoli #Napoli #Rissa #UltimeNotizie… - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Rissa davanti a un locale: ferito uno straniero - corrmezzogiorno : #Napoli Rissa davanti a un locale: ferito uno straniero - SkyTG24 : #Napoli, rissa davanti a un locale: un ferito - anteprima24 : ** #Rissa dinanzi ad un #Locale a #Napoli, ferito un 41enne: denunciato l'aggressore ** -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rissa

Un 42enne ucraino è stato accoltellato durante unacon un suo connazionale avvenuta questa notte in via Pica , a, nei pressi della Stazione centrale. L'uomo, ricoverato all'ospedale dei Pellegrini per diverse ferite da arma da taglio, è ...Un 42enne ucraino è stato accoltellato durante unacon un suo connazionale avvenuta ieri in via Pica, a, nei pressi della Stazione centrale. L'uomo, ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini per diverse ferite da arma da taglio, è stato ...Rissa in un locale a Napoli. Un uomo è rimasto ferito. I fatti sono avvenuti la scorsa notte, giovedì 6 gennaio ...La tecnologia aiuta Chiffi sul primo rigore rossonero, c'è stato anche quello della JuveIl rallentatore di Milan-Roma e Juventus-Napoli:MILANO-ROMA ...