Morgan furioso non trattiene la sua ira contro di LUI | “Sei proprio un…”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Morgan furioso

All Music Italia

è stato intervistato da La Stampa per parlare del suo percorso a Ballando con le Stelle. Ovviamente le parole della sua intervista sono state in pieno stile Marco Castoldi, ma cosa ha detto il ...con i giudici di Ballando con le Stelle Terzo posto con polemica pere Alessandra Tripodi . Il cantante, al centro dei momenti più infuocati di questa edizione, ècon i ...Morgan è stato intervistato da La Stampa per parlare del suo percorso a Ballando con le Stelle. Ma cosa ha detto il cantante?Le quattro coppie rimaste in gara (Sabrina Salerno e samuel peron, Morgan e Alessandra tripoli, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale e Arisa e Vito Coppola) a Ballando con le Stelle 2021 ...