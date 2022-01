Italia, Mancini: “E se vincessimo il Mondiale grazie a un rigore di Jorginho?” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Jorginho ha segnato 2 rigori a Santo Stefano all’Aston Villa? Se è per questo, ne ha segnati 6 dopo la Svizzera… Ma non sono arrabbiato. Lui ci ha portato in finale con la Spagna. Poi magari vinceremo il Mondiale e lo faremo con un suo rigore, chi lo sa…”. E’ questa la scommessa di Roberto Mancini in un’intervista a Sportweek in cui ha affrontato il tema dei rigori sbagliati da Jorginho che rischiano di costare il Mondiale all’Italia. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) “ha segnato 2 rigori a Santo Stefano all’Aston Villa? Se è per questo, ne ha segnati 6 dopo la Svizzera… Ma non sono arrabbiato. Lui ci ha portato in finale con la Spagna. Poi magari vinceremo ile lo faremo con un suo, chi lo sa…”. E’ questa la scommessa di Robertoin un’intervista a Sportweek in cui ha affrontato il tema dei rigori sbagliati dache rischiano di costare ilall’. SportFace.

