Inter, per Dzeko è corsa contro il tempo: il bosniaco punta la Lazio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ore di attesa in casa nerazzurra per capire su chi potrà contare Inzaghi in vista della delicata sfida di domenica sera contro la Lazio. Tutto gira attorno a un nome, quello di Edin Dzeko, bloccato ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ore di attesa in casa nerazzurra per capire su chi potrà contare Inzaghi in vista della delicata sfida di domenica serala. Tutto gira attorno a un nome, quello di Edin, bloccato ...

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA Marotta: 'L'obiettivo primario è tutelare la salute di tutti. C'è stato un Consiglio di Lega per r… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Inter : ?? | CONVOCATI Ecco i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi per #BolognaInter ?? - Cosma74 : RT @internazionaleL: Il 3-0 a tavolino per l'Inter è scritto nel regolamento. Il Bologna ha presentato una distinta il giorno di gara: che… - Seby_Sarno_ : #Perisic chiede troppo per il rinnovo, parliamo di 5/6 milioni a stagione. L'#Inter invece propone molto meno. Per… -