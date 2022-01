Il racconto della notte da incubo: "Cosa mi hanno fatto in piazza Duomo" (Di venerdì 7 gennaio 2022) Parla la 19enne palpeggiata da una trentina di ragazzi mentre festeggiavano il Capodanno in centro a Milano. La Sardone: "Come Colonia, ostaggio di branchi di delinquenti stranieri" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Parla la 19enne palpeggiata da una trentina di ragazzi mentre festeggiavano il Capodanno in centro a Milano. La Sardone: "Come Colonia, ostaggio di branchi di delinquenti stranieri"

Advertising

juventusfc : La prima volta non si scorda mai ? Quante emozioni per i piccoli bianconeri della ???????????????? ?????????????? ?????????? in visita… - robertosaviano : Pupetta Maresca fu attrice che incantò i rotocalchi italiani e camorrista per vendicare il marito. In lei il crimin… - fattoquotidiano : RT @PaperFirst: IL RACCONTO DELLA SHOAH - Tra vittime ed eroi a Bologna, Milano e Roma. Il nuovo libro di Andrea Delmonte dal #13gennaio in… - PaperFirst : IL RACCONTO DELLA SHOAH - Tra vittime ed eroi a Bologna, Milano e Roma. Il nuovo libro di Andrea Delmonte dal… - Castelletta61 : E' la loro cultura Il racconto della notte da incubo: 'Cosa mi hanno fatto in piazza Duomo' -