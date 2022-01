Grande Fratello Vip, fiori d’arancio in vista? Le ha chiesto la mano in diretta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Seconda proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip: lo scherzo ha risvolti romantici e l’anello è già al dito. la proposta al Grande Fratello Vip (fonte twitter)Profumo di fiori d’arancio, nel il reality di Alfonso Signorini. Come sottolineato stamane nel programma “Mattino 5“, una coppia fresca di varo sembra aver compiuto un passo molto importante. Le telecamere del Grande Fratello Vip hanno infatti immortalato un momento del tutto inatteso: un concorrente si è inginocchiato, e ha fatto ufficiale proposta di fidanzamento ad un’altra vippona in gara. LEGGI ANCHE>> “Non saremo più suo sponsor”: terremoto al GF Vip, il guaio economico è serissimo Il romantico siparietto nasce in realtà da una proposta di Giucas Casella, che ha incoraggiato il ... Leggi su specialmag (Di venerdì 7 gennaio 2022) Seconda proposta di matrimonio alVip: lo scherzo ha risvolti romantici e l’anello è già al dito. la proposta alVip (fonte twitter)Profumo di, nel il reality di Alfonso Signorini. Come sottolineato stamane nel programma “Mattino 5“, una coppia fresca di varo sembra aver compiuto un passo molto importante. Le telecamere delVip hanno infatti immortalato un momento del tutto inatteso: un concorrente si è inginocchiato, e ha fatto ufficiale proposta di fidanzamento ad un’altra vippona in gara. LEGGI ANCHE>> “Non saremo più suo sponsor”: terremoto al GF Vip, il guaio economico è serissimo Il romantico siparietto nasce in realtà da una proposta di Giucas Casella, che ha incoraggiato il ...

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - MarioManca : #GfVip 2021: perché Katia Ricciarelli dovrebbe uscire dalla Casa #katiafuori - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - blogtivvu : Preferito Grande Fratello Vip, Soleil Sorge “tallonata” da Miriana Trevisan, i sondaggi - cherry19611883 : RT @foggetta38: Il motivo per il quale continuo a guardare il grande fratello. Niente di più vero. #gfvip -