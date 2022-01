Gloria Piedimonte, morta di Covid la "Guapa" del programma Discoring (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gloria Piedimonte, 66 anni, è morta per complicazioni legate al Covid: il suo successo era legato a Discoring, trasmissione nata nella seconda metà degli anni 70. È morta a 66 anni Gloria Piedimonte, conosciuta come la 'Guapa' di Discoring, trasmissione televisiva della seconda metà degli anni settanta. La cantante si è spenta nell'Ospedale di Mantova, dove era ricoverata per complicazioni legate al Covid-19. La notizia è stata diffusa dal figlio Giovanni. A lanciare Gloria Piedimonte nel mondo dello show business era stato Gianni Boncompagni. L'autore l'aveva scelta come ballerina della sigla di Discoring, una popolare trasmissione andata in onda per ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 gennaio 2022), 66 anni, èper complicazioni legate al: il suo successo era legato a, trasmissione nata nella seconda metà degli anni 70. Èa 66 anni, conosciuta come la '' di, trasmissione televisiva della seconda metà degli anni settanta. La cantante si è spenta nell'Ospedale di Mantova, dove era ricoverata per complicazioni legate al-19. La notizia è stata diffusa dal figlio Giovanni. A lanciarenel mondo dello show business era stato Gianni Boncompagni. L'autore l'aveva scelta come ballerina della sigla di, una popolare trasmissione andata in onda per ...

