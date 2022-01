Genoa, Sheva vuole un attaccante: arriva dalla A (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sfumato l’affare Piatek, è tempo per il Genoa di tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante, e uno dei nomi più gettonati sarebbe quello di Simone Zaza. Nell’elenco degli esuberi del Torino, il nome di Simone Zaza è uno dei primi sulla lista: nonostante l’infortunio di Andrea Belotti infatti, l’attaccante lucano è ai margini del progetto di Juric e potrebbe lasciare il club piemontese già in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoblù avrebbero già sondato il terreno con la dirigenza granata, chiedendo informazioni per il giocatore ex Juventus: un asse rovente quello tra Genoa e Torino, considerando anche l’interesse della società di Urbano Cairo per l’esterno Genoano Fares, che in caso di buona riuscita della trattativa ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sfumato l’affare Piatek, è tempo per ildi tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo, e uno dei nomi più gettonati sarebbe quello di Simone Zaza. Nell’elenco degli esuberi del Torino, il nome di Simone Zaza è uno dei primi sulla lista: nonostante l’infortunio di Andrea Belotti infatti, l’lucano è ai margini del progetto di Juric e potrebbe lasciare il club piemontese già in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportatoGazzetta dello Sport, i rossoblù avrebbero già sondato il terreno con la dirigenza granata, chiedendo informazioni per il giocatore ex Juventus: un asse rovente quello trae Torino, considerando anche l’interesse della società di Urbano Cairo per l’esternono Fares, che in caso di buona riuscita della trattativa ...

