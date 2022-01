Galli col Covid: "Sono stato una schifezza..." (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ospite di Mattino 5, Massimo Galli ha raccontato di aver avuto il Covid durante Natale. Durante il collegamento ha spiegato l'importanza del vaccino e la necessità di un suo aggiornamento Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ospite di Mattino 5, Massimoha raccontato di aver avuto ildurante Natale. Durante il collegamento ha spiegato l'importanza del vaccino e la necessità di un suo aggiornamento

