Covid. «Il picco non è ancora arrivato. Dopo le feste una nuova ondata» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Per Enrico Bombana (Bergamo Est) i prossimi giorni decisivi «Per capire se Omicron è meno aggressiva servono altri studi scientifici». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Per Enrico Bombana (Bergamo Est) i prossimi giorni decisivi «Per capire se Omicron è meno aggressiva servono altri studi scientifici».

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, nuovo picco di positivi in Veneto: oltre 18mila in 24 ore #veneto - Corriere : Ricerca Usa, in Italia picco di morti a metà febbraio: da 350 a 570 decessi al giorno - Agenzia_Ansa : Il Sudafrica ha annunciato di aver superato il picco dell'ondata di Omicron senza un aumento significativo nel nume… - Valenti87362030 : RT @MediasetTgcom24: Covid, nuovo picco di positivi in Veneto: oltre 18mila in 24 ore #veneto - news_ravenna : Covid: nuovo picco in E-R, 18.413 contagi, 24 deceduti -