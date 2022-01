Coltellate al torace | il figlio aggredisce i genitori

(Di venerdì 7 gennaio 2022) L'aggressore ha 28 anni e in passato è stato sottoposto al Trattamento Sanitario Obbligatorio. Non è questo il primo episodio di violenza da lui causato in famiglia

Ultime Notizie dalla rete : Coltellate torace

... ma l'aggressore ha sferrato diversi fendenti alla madre 63enne e al padre 83enne, colpendoli in entrambi i casi sia alche al collo . Forse credeva di averli uccisi, o forse no, fatto sta che ...... un ricordo di famiglia, ma la discussione è finita a: il ragazzo, colpito in più parti ...si è salvato grazie al fatto che il suo giubbotto spesso lo ha protetto dal colpo sferrato alL'aggressore ha 28 anni e in passato è stato sottoposto al Trattamento Sanitario Obbligatorio. Non è questo il primo episodio di violenza da lui causato in famiglia ...La coppia, 83 anni il padre e 63 la madre, è ora ricoverata in gravi condizioni. Il figlio li aveva chiusi in casa: è stato necessario sfondare la porta. Il giovane bloccato dai carabinieri dopo un in ...