Certificati nelle edicole e tabacchi | la convenzione entrerà a pieno regime

(Di venerdì 7 gennaio 2022) di Erika Noschese Dovrebbe entrare aa breve lastipulata tra il Comune di Salerno e i rappresentanti sindacali diper la stampa direlativi ai servizi del settore anagrafe così da alleggerire messo duramente alla prova, tanto dall’emergenza pandemica quanto dalla carenza di personale dipendente. Un lavoro avviato negli anni passati dall’allora assessore Tonia Willburger, oggi consigliere del Psi e membro della commissione Trasparenza. Nei giorni scorsi, il presidente Antonio Cammarota ha infatti convocato la dirigente, la dottoressa Quagliata al fine di verificare le disfunzioni denunciate da più parti relativamente al funzionamento dell’ufficio anagrafe con molti dipendenti in malattia in quanto positivi al Covid. Un lavoro ...

salernonotizie : Salerno, certificati nelle edicole e tabacchi: presto operativa convenzione col Comune - vittoriobasso19 : @PinoVaccaro77 Alla Roma mancano i punti persi nelle partite che contano e per gravi errori arbitrali certificati d… - lud_pills : Nel mondo reale i certificati di esenzione fioccano e nelle motivazioni non ho mai trovato scritto 'allergia ad uno… - Antonio24120145 : RT @BimbePeppe: @GianricoCarof Secondo noi è uguale a quella italiana, guardando ai certificati che vengono presentati da noti personaggi,… - legalizzas : RT @DaniaFalzolgher: 'Il serbo nelle scorse ore ha ricevuto la speciale esenzione che gli garantisce di andare a Melbourne senza rivelare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Certificati nelle

Cronache Salerno

... e anche dell'impennata dei contagi grazie a Omicron, rischia di tornare con prepotenzavita ... L'Italia è in tilt e lui sceglie il silenzio Come dire milioni diverdi in più che ...... non saranno considerati validi tutti icartacei non dotati di QR Code. Coloro che ... La società, al fine di garantire la migliore sicurezza possibilepostazioni di lavoro, ...Contro le Sostanze perfluoro alchiliche che contaminano le falde acquifere nell’area comprendente Vicenza, Verona e Padova ...Annuncio vendita Ford Fiesta Active 1.0 Ecoboost 100 CV usata del 2018 a Modena nella sezione Auto usate di Automoto.it ...