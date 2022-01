Bufera sul Napoli per Zielinski, Rrahmani e Lobotka titolari. Ecco cosa si rischia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani hanno giocato con la Juve, violando la quarantena, rischiano una sanzione. Sul Napoli si sta abbattendo una vera e propria Bufera, sui social, in radio non si parla d’altro. In tanti vogliono sapere: “Perché se io sono in quarantena non posso andare a lavorare e invece i tre giocatori sono potuti scendere in campo?“. Il piagnisteo è per la maggior parte dei tifosi della Juventus, evidentemente non contenti delle assenze del Napoli, volevano magari qualcosa in più per portare a casa tre punti importanti nello scontro diretto per la Champions League. Basti pensare che Allegri ha minimizzato sulle assenze del Napoli a fine match. cosa rischiano ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 gennaio 2022) Piotr, Stanislave Amirhanno giocato con la Juve, violando la quarantena,no una sanzione. Sulsi sta abbattendo una vera e propria, sui social, in radio non si parla d’altro. In tanti vogliono sapere: “Perché se io sono in quarantena non posso andare a lavorare e invece i tre giocatori sono potuti scendere in campo?“. Il piagnisteo è per la maggior parte dei tifosi della Juventus, evidentemente non contenti delle assenze del, volevano magari qualin più per portare a casa tre punti importanti nello scontro diretto per la Champions League. Basti pensare che Allegri ha minimizzato sulle assenze dela fine match.no ...

Advertising

zazoomblog : Bufera sul no - vax Djokovic. Il governo australiano indaga sulla sua esenzione - #Bufera #Djokovic. #governo - zazoomblog : Bufera sul no - vax Djokovic. Il governo australiano indaga sulla sua esenzione - #Bufera #Djokovic. #governo - Maurofabio31 : RT @aspettaaspetta: Pare che in cdm ci sia stata bufera. Se avessimo il coraggio si andare Roma sul serio, non in 4 gatti..... - daniele19921 : RT @aspettaaspetta: Pare che in cdm ci sia stata bufera. Se avessimo il coraggio si andare Roma sul serio, non in 4 gatti..... - aspettaaspetta : Pare che in cdm ci sia stata bufera. Se avessimo il coraggio si andare Roma sul serio, non in 4 gatti..... -