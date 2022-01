Atp Melbourne 2022, forfait di Griekspoor: Nadal in semifinale senza giocare (Di venerdì 7 gennaio 2022) Rafa Nadal è approdato in semifinale all’Atp 250 di Melbourne 2022 senza neppure dover scendere in campo. Il suo avversario, Tallon Griekspoor, è stato costretto a dare forfait per un infortunio al piede. Reduce da una striscia di ben 28 vittorie consecutive, il giocatore olandese ha espresso tutto il suo rammarico attraverso i social. Comprensibile, visto che non capita tutti i giorni di poter sfidare una leggenda come Nadal, specialmente per un giocatore che ha fatto tanta gavetta a livello Challenger. Approda dunque al penultimo atto del torneo il maiorchino, che ora se la vedrà con il finlandese Emil Ruusuvuori. Tra i due non c’è alcun precedente. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Rafaè approdato inall’Atp 250 dineppure dover scendere in campo. Il suo avversario, Tallon, è stato costretto a dareper un infortunio al piede. Reduce da una striscia di ben 28 vittorie consecutive, il giocatore olandese ha espresso tutto il suo rammarico attraverso i social. Comprensibile, visto che non capita tutti i giorni di poter sfidare una leggenda come, specialmente per un giocatore che ha fatto tanta gavetta a livello Challenger. Approda dunque al penultimo atto del torneo il maiorchino, che ora se la vedrà con il finlandese Emil Ruusuvuori. Tra i due non c’è alcun precedente. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : Caso Djokovic? Rafa Nadal dice la sua ????????? Scopri di più: - Eurosport_IT : 'Djokovic conosceva da tempo le condizioni per giocare ma ha preso la sua decisione' ??? #EurosportTENNIS | #AO2022… - angelomangiante : Amo troppo il tennis per non sentirmi indignato. Anche con gli organizzatori degli Open d'Australia. Sono stato die… - sportface2016 : Atp #Melbourne 2022, forfait di #Griekspoor: #Nadal in semifinale senza giocare - Stefanex92 : RT @Eurosport_IT: Caso Djokovic? Rafa Nadal dice la sua ????????? Scopri di più: -