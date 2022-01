AHAVA Sceglie Centric PLM™ come Base Digitale per l' Introduzione di Nuovi Prodotti

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il marchio e produttore globale di cosmetici collabora conSoftware®per accelerare il time-to-market, ottimizzare le operazioni e acquisire un'unica fonte di verità CAMPBELL, California, 6 gennaio 2022 /PRNewswire/, uno dei principali marchi globali di cosmetici, con sede in Israele, ha scelto la soluzione PLM (Product Lifecycle Management) diSoftware a supporto di un'agevoledei, per accelerare il time-to-market e affrontare il cambiamento.Software offre le soluzioni enterprise più innovative di pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto e venditaquali abbigliamento, calzature, articoli sportivi, mobili, articoli per l'home design, cosmetici, generi alimentari e bevande e ...

Dopo un lungo e attento esame dei propri processi aziendali e dei sistemi legacy,si è resa conto di aver bisogno di una soluzione di trasformazione digitale. Asaf Hen, VP IT and Information ...Il marchio e produttore globale di cosmetici collabora con Centric Software® per accelerare il time-to-market, ottimizzare le operazioni e acquisire un'unica fonte di verità CAMPBELL, California, 6 Ge ...