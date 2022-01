Aggredita in piazza Duomo Milano, indagini su almeno 5 casi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono almeno 5, ma potrebbero aumentare, i casi di aggressioni sessuali ai danni di altrettante ragazze avvenuti nella notte di Capodanno in piazza del Duomo a Milano o nelle vie attorno e su cui la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono5, ma potrebbero aumentare, idi aggressioni sessuali ai danni di altrettante ragazze avvenuti nella notte di Capodanno indelo nelle vie attorno e su cui la ...

Agenzia_Ansa : Una ragazza è stata circondata e aggredita, in pieno centro a Milano, dopo i festeggiamenti di mezzanotte nei press… - CorriereQ : Aggredita in piazza Duomo Milano, indagini su almeno 5 casi - Marisab79879802 : RT @73deva73: Aggredita in piazza Duomo Milano, indagini su almeno 5 casi - Ultima Ora - ANSA. Feccia nient’altro che feccia. Non mi intere… - MediasetTgcom24 : Aggredita in piazza Duomo Milano, si indaga su almeno altri 5 casi #milano - 73deva73 : Aggredita in piazza Duomo Milano, indagini su almeno 5 casi - Ultima Ora - ANSA. Feccia nient’altro che feccia. Non… -