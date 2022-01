Agenzia delle Entrate, nuova multa in arrivo: i dettagli (Di sabato 8 gennaio 2022) Una nuova sanzione è prevista a partire dal prossimo mese per alcuni cittadini che commetteranno la nuova violazione Il 2022 sarà un anno di vari cambiamenti sul tema del danaro. E’ stato ripristinato il limite del contante, possibile solo al di sotto dei 1000 euro. Inoltre, l’inflazione galoppa da mesi e molti prezzi non torneranno L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 8 gennaio 2022) Unasanzione è prevista a partire dal prossimo mese per alcuni cittadini che commetteranno laviolazione Il 2022 sarà un anno di vari cambiamenti sul tema del danaro. E’ stato ripristinato il limite del contante, possibile solo al di sotto dei 1000 euro. Inoltre, l’inflazione galoppa da mesi e molti prezzi non torneranno L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ciropellegrino : Chi non si vuole vaccinare se ne frega altamente dell'Agenzia delle Entrate e dei suoi 100 euro. Pensate solo a qua… - GiovaQuez : In caso di mancata vaccinazione per over 50, ci sarà una sanzione di 100 euro una tantum. Sarà irrogata dall'Agenzi… - Agenzia_Ansa : Covid, l'indice di trasmissibilità Rt sale a 1,43 da 1,18 e l'incidenza raddoppia in una settimana fino a 1669 casi… - giovannilegena : RT @frazljn: L'agenzia delle entrate che non è mai riuscita ad incrociare i suoi stesse dati per trovare gli evasori fiscali..ora accede a… - levanten77 : RT @MarcoRizzoPC: La multa sarà 'una tantum', irrogata dall’Agenzia delle entrate, con l’incrocio dei dati della popolazione residente con… -