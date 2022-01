The Voice Senior: le ultime ‘blind auditions' in onda il 7 gennaio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il nuovo appuntamento con The Voice Senior è fissato per la prima serata di venerdì 7 gennaio 2022. Il talent show condotto da Antonella Clerici andrà in onda come sempre su Rai 1 a partire dalle ore 21.25, per questo vi consigliamo di sintonizzarvi sul primo canale della televisione di stato proprio per quell'ora. Nel corso di questo sesto appuntamento con l'amatissimo show avremo modo di scoprire chi sono gli ultimi concorrenti che entreranno a far parte delle scuderie dei quattro giudici. The Voice Senior: il 7 gennaio scopriremo gli ultimi concorrenti scelti dai giudici The Voice Senior, seguitissimo talent show di casa Rai condotto da Antonella Clerici, ha lo scopo di premiare le voci più belle over 60. Nel corso del nuovo ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il nuovo appuntamento con Theè fissato per la prima serata di venerdì 72022. Il talent show condotto da Antonella Clerici andrà income sempre su Rai 1 a partire dalle ore 21.25, per questo vi consigliamo di sintonizzarvi sul primo canale della televisione di stato proprio per quell'ora. Nel corso di questo sesto appuntamento con l'amatissimo show avremo modo di scoprire chi sono gli ultimi concorrenti che entreranno a far parte delle scuderie dei quattro giudici. The: il 7scopriremo gli ultimi concorrenti scelti dai giudici The, seguitissimo talent show di casa Rai condotto da Antonella Clerici, ha lo scopo di premiare le voci più belle over 60. Nel corso del nuovo ...

Advertising

tella_vale : Grande Barú che zittisce 'the voice' che si lamemta degli altri che parlano male?? #gfvip - RUMZOKU : sono a the voice OH WOW CIAO MAMMA - Anas_hashmi_1 : @Sharif_boy__ @HaliimaSultan__ @Mahanaatma1 @SRiitu @Shahrukh_Voice @TariqOFCL @high_by_the_sea Ye to billi mausi hai be ?? - mat300m : @peppecono75 Domani dato le dinamiche in atto tra Katia Miriana e Lulù ci sarà record di Ascolti! Nonostante Rai1 T… - Max_the_Voice : @veronique89891 Esatto -