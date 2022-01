Szafnauer | addio ad Aston Martin | direzione Alpine?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Aria di cambiamento per la F1. Sempre dinamico il mondo del motorsport, sempre pronto ad accogliere l’ultima novità in agguato. Tra tutte, ora ufficiale la notizia delle dimissioni di Otmar, che dice oggiall’, forse in vista di nuove prospettive future. Avvalorati così i sospetti insorti lo scorso novembre, dopo il GP del Messico, e rilanciata l’ipotesi di un possibile trasferimento del team principal, seppure da lui prima smentita. Nuovo capitolo aperto per una tra le tante saghe di mercato del Circus. Un caso che apre le porte ora a diversi possibili risvolti, visto anche il precedente interessamento di Laurent Rossi nel portare proprioa Enstone. Che sia prossima la firma con? L’diad ...