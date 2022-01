Snowboardcross, Michela Moioli va a caccia di un altro successo. Ben nove gli azzurri al via a Krasnojarsk (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo una pausa di quasi un mese, si torna finalmente a fare sul serio. Si disputerà nel fine settimana a Krasnoyarsk (Russia) la quarta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di Snowboardcross. Il programma di questo weekend prevede le qualificazioni il 7 gennaio (dalle ore 04.45 italiane in poi) e successivamente ben due prove in campo maschile e due in quello femminile tra l’8 e 9 gennaio (tutte con inizio alle 06:00). Dopo la bellissima vittoria di Michela Moioli nella tappa di Cervinia, l’Italia arriva a quest’impegno con molte aspettative. La nativa di Alzano Lombardo punterà in questo fine settimana a un altro grande risultato, ma dovrà stare molto attenta alle insidie rappresentate soprattutto dalla britannica Charlotte Banks, dall’australiana Belle Brockhoff e dalla francese Chloe Trespeuch. Insieme a ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo una pausa di quasi un mese, si torna finalmente a fare sul serio. Si disputerà nel fine settimana a Krasnoyarsk (Russia) la quarta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di. Il programma di questo weekend prevede le qualificazioni il 7 gennaio (dalle ore 04.45 italiane in poi) e successivamente ben due prove in campo maschile e due in quello femminile tra l’8 e 9 gennaio (tutte con inizio alle 06:00). Dopo la bellissima vittoria dinella tappa di Cervinia, l’Italia arriva a quest’impegno con molte aspettative. La nativa di Alzano Lombardo punterà in questo fine settimana a ungrande risultato, ma dovrà stare molto attenta alle insidie rappresentate soprattutto dalla britannica Charlotte Banks, dall’australiana Belle Brockhoff e dalla francese Chloe Trespeuch. Insieme a ...

