Scuole, Energie Per Fiumicino: “Strutture scolastiche ‘dimenticate’, pochi fondi nel Bilancio comunale” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Fiumicino – “Negli ultimi periodi, spesso leggiamo di fondi a ‘pioggia’ emessi a favore del nostro Comune da parte dei vari ministeri, destinati all’adeguamento delle Strutture scolastiche del territorio. La cosa, ovviamente, non può che giovare alla nostra comunità, ma allo stesso tempo continuiamo ad essere carenti nelle Strutture, sia in termini di qualità, che in termini puramente numerici”. Lo dichiara, in una nota stampa, Orazio Azzolini, presidente del Circolo Energie per Fiumicino. “E’ risaputo che, da ormai svariati anni, – spiega il Presidente – la nostra Amministrazione è costretta ogni anno a trovare soluzioni per poter avere aule e Strutture dove far vivere l’esperienza scolastica ai nostri bambini e ragazzi, prendendo in locazione ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 gennaio 2022)– “Negli ultimi periodi, spesso leggiamo dia ‘pioggia’ emessi a favore del nostro Comune da parte dei vari ministeri, destinati all’adeguamento delledel territorio. La cosa, ovviamente, non può che giovare alla nostra comunità, ma allo stesso tempo continuiamo ad essere carenti nelle, sia in termini di qualità, che in termini puramente numerici”. Lo dichiara, in una nota stampa, Orazio Azzolini, presidente del Circoloper. “E’ risaputo che, da ormai svariati anni, – spiega il Presidente – la nostra Amministrazione è costretta ogni anno a trovare soluzioni per poter avere aule edove far vivere l’esperienza scolastica ai nostri bambini e ragazzi, prendendo in locazione ...

