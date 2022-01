Sassuolo-Genoa, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021/2022 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Sassuolo-Genoa, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2021/2022. Tutto pronto al Mapei Stadium per una partita che, non scontato, si giocherà regolarmente: i padroni di casa per continuare a far bene, gli ospiti invece per cercare disperatamente punti salvezza. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 16.30 di giovedì 6 gennaio. Sassuolo-Genoa sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Sergio Floccari e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Giancarlo Marocchi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ile isue Sky di, match valido per la ventesima giornata di. Tutto pronto al Mapei Stadium per una partita che, non scontato, si giocherà regolarmente: i padroni di casa per continuare a far bene, gli ospiti invece per cercare disperatamente punti salvezza. Il fischio d’inizio è inalle ore 16.30 di giovedì 6 gennaio.sarà visibile sucon la telecronaca di Federico Zanon e Sergio Floccari e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Giancarlo Marocchi. SportFace.

Advertising

Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - DiMarzio : .@GenoaCFC | #Shevchenko dovrebbe essere regolarmente in panchina contro il #Sassuolo - SassuoloUS : #SassuoloGenoa: sono 20 i convocati neroverdi ?? ?? - betfunder : ?? Astro Combo Half-Time Over/Under #Goals #Picks ?? January 6 ?14:30 Lazio vs Empoli ?16:30 Sassuolo vs Genoa ?18:… - FT_Total : ITALIA ????. Habitual jornada en Reyes en el Calcio, aunque con incertidumbre por el #COVID19 12:30 Sampdoria - Cag… -