Sassuolo-Genoa | Berardi | “In piena emergenza siamo stati in partita”

(Di giovedì 6 gennaio 2022) “A livello di giocoperfetti. Peccato aver regalato i primi venti minuti, serviva più attenzione. Eravamo contati, ma devo fare i complimenti al gruppo. Nonostante l’in. Abbiamo affrontato una squadra con la difesa a 5 e pronta a ripartire. Malgrado fossero chiuso, noi arrivavamo con facilità negli ultimi trenta metri. Forse bisognava tirare di più“. Così Domenicoai microfoni di Sky Sport dopo l’1-1 casalingo contro il. 50° gol al Mapei Stadium per l’attaccante della Nazionale: “Sono davvero felice. E’ sempre bello raggiungere un traguardo, specialmente se è qui a casa“. Infine, un consiglio ai compagni di squadra Scamacca e Raspadori, al centro di tante voci di mercato: “Sono ragazzi per bene. ...

Finisce in pareggio a Reggio Emilia la partita tra Sassuolo e Genoa. Emiliani falcidiati dalle assenze subiscono subito goal, con Destro che trasforma un assist di Ekuban in un colpo di tacco che vale ...