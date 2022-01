Parla l'ex di Miriana: "Ero io a pagarle tutto, anche i social" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Pago si è espresso riguardo all'accaduto al Grande Fratello Vip nei confronti di Miriana Trevisan, la sua ex moglie con la quale ha avuto un figlio. I duenonostante il divorzio sono in ottimi rapporti. Lo abbiamo visto quando il cantante è venuto nel giardino della casa più seguita d'Italia per darle forza, rassicurarla, ricordarle di continuare a ballare. Un incontro emozionante che ha fatto pensare i telespettatori che tra loro ci fosse ancora qualche tenerezza. Durante l'episodio del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha deciso di mostrare un video con le atroci accuse. Giacomo Urtis ha raccontato a Soleil Sorge che Miriana Trevisan si era fatta regalare da un suo amico delle scarpe dal valore di 30mila euro, ed entrambi commentavano quando il suo fosse un comportamento da mantide, parole molto dure che hanno innescato un grande litigio ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Pago si è espresso riguardo all'accaduto al Grande Fratello Vip nei confronti diTrevisan, la sua ex moglie con la quale ha avuto un figlio. I duenonostante il divorzio sono in ottimi rapporti. Lo abbiamo visto quando il cantante è venuto nel giardino della casa più seguita d'Italia per darle forza, rassicurarla, ricordarle di continuare a ballare. Un incontro emozionante che ha fatto pensare i telespettatori che tra loro ci fosse ancora qualche tenerezza. Durante l'episodio del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha deciso di mostrare un video con le atroci accuse. Giacomo Urtis ha raccontato a Soleil Sorge cheTrevisan si era fatta regalare da un suo amico delle scarpe dal valore di 30mila euro, ed entrambi commentavano quando il suo fosse un comportamento da mantide, parole molto dure che hanno innescato un grande litigio ...

Brill36834785 : RT @americancarpy: barù e davide mangiano da soli per stare in pace arriva miriana “io mangio con voi perché di là tutti parlano male ecc e… - AnnaM23189 : RT @wilmington_girl: Miriana che a tavola fa la sfuriata contro Sole dicendole che le parla dietro (cosa che invece fa proprio Miriana) e i… - Patrizi22162899 : RT @wilmington_girl: Miriana che a tavola fa la sfuriata contro Sole dicendole che le parla dietro (cosa che invece fa proprio Miriana) e i… - Camilla_Curt : RT @elisacasale10: O miriana non parla mai alle spalle e soprattutto non è ossessionata da soleil #gfvip - AnnaM23189 : RT @LuciaScomb: 'Mi sono sentita dire delle parole pesantissime.Jess mi ha parlato alle spalle e ora mi da pure il buongiorno!Miriana è vel… -